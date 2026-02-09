Öhlins e Cadillac F1 | accordo strategico per ammortizzatori ad alte prestazioni nel Mondiale 2025

La collaborazione tra Öhlins e il Team Cadillac in Formula 1 diventa ufficiale. Le due aziende hanno firmato un accordo strategico per sviluppare ammortizzatori ad alte prestazioni, pronti a scendere in pista nel Mondiale 2025. La partnership punta a migliorare le prestazioni delle monoposto e a portare innovazioni tecniche nel campionato.

La collaborazione tra Öhlins, azienda svedese specializzata in sistemi di sospensione, e il Team Cadillac in Formula 1 è stata ufficializzata, segnando un passo significativo per entrambe le realtà nel panorama del motorsport di vertice. L'accordo prevede la fornitura di ammortizzatori da competizione per il debutto del team statunitense nel Mondiale di Formula 1, rafforzando il ruolo del Gruppo Brembo come piattaforma tecnologica integrata nel settore. Un nuovo capitolo si apre per il mondo della Formula 1, con l'ingresso di un partner tecnologico di rilievo come Öhlins. L'azienda svedese, da tempo riconosciuta per l'eccellenza nella produzione di sistemi di sospensione, ha siglato un accordo strategico con il Team Cadillac, che si prepara a fare il suo esordio nel campionato mondiale di Formula 1.

