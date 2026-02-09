Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euro | la Fontana di Trevi è a pagamento l’ironia del Financial Times

Questa mattina la Fontana di Trevi è diventata a pagamento. I visitatori devono ora pagare 2 euro per ammirarla, un cambiamento che ha sorpreso molti. Anita Ekberg, che una volta si immergeva nelle sue acque, oggi avrebbe dovuto fare la fila come tutti gli altri. La novità ha fatto discutere, e per alcuni ha rovinato la magia di un simbolo di Roma.

Se Sylvia tornasse oggi a Roma, avvolta nel suo abito da sera nero, probabilmente l'incantesimo si spezzerebbe contro un tornello. "Vagando per le strade di notte con un gattino in testa, Anita Ekberg si imbatte nella Fontana di Trevi desert a. Era il 1960. Nel 2026, avrebbe dovuto mettersi in coda e pagare 2 euro per avvicinarsi". L'affondo arriva dalle colonne del Financial Times, dove la storica Alex von Tunzelmann utilizza l'icona felliniana de La Dolce Vita per criticare la svolta epocale che si consuma oggi nella Capitale. " Forse le avrebbero chiesto anche un supplemento per il gattino ", aggiunge con sarcasmo britannico.

