Offanengo-Marsala 3-1 | Barbieri esalta la lucidità Cicola chiede una reazione immediata

Il match tra Offanengo e Marsala si è concluso con un risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. Offanengo ha giocato una buona partita, portando a casa due vittorie consecutive in quattro set. Barbieri ha messo in mostra tutta la sua lucidità in campo, mentre Cicola ha chiesto ai suoi una reazione più decisa. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato al PalaCoim, con entrambe le squadre che lottano duramente per la salvezza.

Lotta serrata per la salvezza sul taraflex del PalaCoim: la Trasporti Bressan Offanengo conquista la seconda vittoria consecutiva in quattro set, consolidando una posizione di credito nel girone di proseguimento. L'incontro odierno ha visto la squadra di Leo Barbieri imporsi su Marsala Volley e rafforzare la propria marcia in classifica, grazie a una gestione efficace del gioco e a una risposta continua alle sollecitazioni avversarie. nei primi due set la gara ha mantenuto un buon equilibrio, con Offanengo che ha prevalso di misura sul punteggio di 25-23 nel primo parziale e di 25-22 nel secondo.

