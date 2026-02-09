A Roma torna Oblivion II, la fiera dedicata al mondo dell’immaginario. Per due giorni, appassionati di sci-fi, fantasy, horror e weird si ritrovano in città per scoprire libri, fumetti e oggetti legati all’irrazionale. La manifestazione, che si svolge nel cuore della capitale, attira tanti giovani e adulti curiosi di immergersi in un universo fatto di mondi fantastici e storie insolite.

Cosa: Oblivion II, la fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale dedicata all’immaginario sci-fi, fantasy, horror e weird.. Dove e Quando: Alla Città dell’Altra Economia (Testaccio), il 21 e 22 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 20:00.. Perché: Un evento unico a ingresso gratuito con 48 editori e oltre 30 incontri per esplorare i confini della letteratura di genere e decolonizzare l’immaginario contemporaneo.. Il rito sta per compiersi nuovamente. Roma si prepara ad accogliere la seconda edizione di Oblivion, la manifestazione che ha saputo ritagliarsi uno spazio fondamentale nel panorama culturale della capitale dedicandosi interamente a ciò che sfugge alla norma: l’irrazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Oblivion II: a Roma torna la fiera dell’irrazionale

Approfondimenti su Oblivion II

Oblivion torna a Roma con la sua seconda edizione, offrendo un'occasione di incontro tra libri, fumetti e tematiche dell’irrazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Oblivion II

Argomenti discussi: Bethesda porta Fallout 4, Indiana Jones e Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2; Oblivion torna al Testaccio: al via la fiera dei libri e fumetti dedicata all’ignoto ad ingresso gratuito; Poker di Bethesda al Nintendo Direct: Indiana Jones, Fallout 4, Skyrim e Oblivion Remastered su Switch 2; La cartolina / 208.

Oblivion, Fiera del libro, del fumetto e dell'irrazionaleIl 21 e 22 febbraio 2026 alla Città dell’Altra Economia si compie ancora una volta l’adunanza dei mondi: torna Oblivion, la Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale di Roma, giunta quest’anno ... romatoday.it

Oblivion, a Roma il 22 e 23 la fiera del l'irrazionaleC'è una nuova manifestazione da inserire nel calendario degli eventi del fantastico, ed è Oblivion, La nuova fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale a Roma. Qualcuno potrebbe definirla la ... fantascienza.com

Fabrizio Pellegrini. . Darkest Oblivion Pino De Roma Riccio facebook