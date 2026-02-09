Nuzzo e Di Biase a Stories | focus su spettacolo nuove tendenze e futuro del cinema e TV italiano

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono stati ospiti della trasmissione “Stories” oggi, 9 febbraio 2026. Durante il programma, hanno parlato dei loro progetti e di come vedono il futuro del cinema e della TV in Italia. Hanno anche discusso delle nuove tendenze nel mondo dello spettacolo, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sul loro lavoro e le sfide da affrontare.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono stati ospiti della trasmissione “Stories” di. L’apparizione, avvenuta nella giornata di oggi 9 febbraio 2026, ha offerto uno spazio di approfondimento sul loro lavoro e sui progetti futuri, in particolare legati al mondo dello spettacolo e della televisione. La presenza dei due artisti sottolinea l’attenzione di verso il panorama culturale italiano. L’incontro con Nuzzo e Di Biase si inserisce in un filone di interviste e approfondimenti che dedica al mondo dello spettacolo, un settore in continua evoluzione e di grande interesse per il pubblico. La trasmissione “Stories” si configura come un palcoscenico privilegiato per dare voce a protagonisti del cinema, della televisione, della musica e del teatro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuzzo e Di Biase, attivi da oltre 20 anni, sono una coppia di comici italiani noti per il loro stile originale e surreale.

Domenica 1° febbraio, il teatro Il Maggiore di Verbania si riempie per lo spettacolo di Nuzzo e Di Biase, che torna sul palco con

