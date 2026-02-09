Nurikabe in Nioh 3 | guida completa per individuarli capirli e superarli nel modo migliore

Nel mondo di Nioh 3 tornano i Nurikabe, i yokai che da sempre sfidano i giocatori a superare ostacoli invisibili e a mettere alla prova la loro pazienza. Questa volta, il gioco ripropone i Nurikabe con alcune novità, rendendo più difficile individuarli e superarli. Chi si mette alla prova dovrà armarsi di attenzione e calma, perché il metodo per affrontarli non è mai scontato.

Nel vasto mondo di Nioh 3 tornano anche i Nurikabe, yokai storici della serie che continuano a mettere alla prova l'attenzione e la pazienza dei giocatori. Con l'evoluzione della struttura di gioco verso aree più ampie e aperte, riconoscerli e sapere come interagire con loro diventa ancora più importante, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al nuovo capitolo. Sai già Come gestire al meglio l'inventario in Nioh 3? Come riconoscere un Nurikabe durante l'esplorazione. I Nurikabe si presentano come muri apparentemente normali, perfettamente integrati nell'ambiente. Osservando meglio, però, è possibile notare alcune differenze sottili.

In Nioh 3, i giocatori devono fare i conti con un inventario molto ricco.

