Nuovo flirt per Rocio Munoz Morales | Ho paura di soffrire ho bisogno di…

Rocio Munoz Morales torna a sorridere e sembra pronta a lasciarsi alle spalle il passato con Raoul Bova. L’attrice ha parlato di un nuovo flirt, confessando di aver paura di soffrire, ma anche di aver bisogno di aprirsi di nuovo all’amore. Per ora, niente conferme, ma la sua voglia di voltare pagina è evidente.

Rocio Munoz Morales pronta a voltare pagina dopo Raoul Bova? Cosa ha detto l’attrice su un nuovo flirt. Rocio Munoz Morales ha sofferto molto per la fine della sua relazione con Raoul Bova, finita a causa dei tradimenti dell’attore. Lui ha voltato pagina dopo la rottura e stando ad alcuni recenti rumors anche lei avrebbe un flirt in corso con Andrea Iannone. Rocio Munoz Morales a Domenica In (Screen Raiplay) Ieri a Domenica In però non ha parlato di un nuovo amore, alla conduttrice ha detto: “Sono stata con lo stesso uomo per tantissimi anni. Ora mi ritrovo, a 37 anni, a tornare flirtare. Non sono più capace.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Rocío Munoz Morales si apre a Mara Venier e rivela di ricevere molti corteggiamenti.

Rocio Munoz Morales ha un nuovo amore? «Ci siamo conosciuti a Madrid, è simile a me»Rocio Munoz Morales arriva nello studio di Domenica In. L'attrice spagnola si racconta in un'ampia intervista con Mara Venier, toccando temi sia della carriera che della vita privata. ilmessaggero.it

Rocio Munoz Morales ha un nuovo fidanzato?/ Andrea Iannone é simile a meRocio Munoz Morales ha un nuovo fidanzato? Conferme su Andrea Iannone: Lo conosco da poco, ma abbiamo valori simili ... ilsussidiario.net

Mara Venier ha ricevuto un messaggio da Raoul Bova mentre stava intervistando Rocio Munoz Morales a Domenica In. La reazione dell’attrice è stata immediata facebook

Mara Venier riceve un messaggio da Raoul Bova, Rocio Munoz Morales non si trattiene: “Sei un’altra della lista” x.com