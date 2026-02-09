La scrittrice e attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, si trova di nuovo davanti a una condanna. Un tribunale in Iran le ha inflitto sei anni di prigione, confermando la sua posizione di ostacolo per le autorità. La condanna arriva dopo mesi di tensioni e accuse che molti considerano politicamente motivate. Mohammadi, che ha sempre combattuto per i diritti umani, ora si trova di fronte a una nuova sfida legale.

Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata condannata da un tribunale iraniano a sei anni di carcere. Lo ha dichiarato il suo avvocato all’AFP. "È stata condannata a sei anni di carcere per associazione a delinquere e collusione per commettere reati", ha dichiarato l’avvocato Mostafa Nili, aggiungendo che le è stato anche imposto il divieto di lasciare il Paese per due anni. Mohammadi èstata inoltre condannata a un anno e mezzo di carcere per attività di propaganda e all’esilio per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del Khorasan meridionale, ha dichiarato l’avvocato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuova condanna per Mohammadi: "Sette anni e mezzo di carcere"

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sette anni e mezzo di carcere in Iran.

Narges Mohammadi torna in tribunale e questa volta riceve quasi otto anni di carcere.

Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi sentenced to seven and a half more years in prison

