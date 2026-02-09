Lucrezia Domina, giovane nuotatrice di Prato, ha deciso di entrare a far parte delle Fiamme Gialle. La sua scelta segna un passo importante nella sua carriera e apre nuove opportunità per la sua crescita sportiva. La ragazza, già apprezzata a livello nazionale, si prepara a confrontarsi con un ambiente più strutturato e competitivo.

Prato, 9 febbraio 2026 – E' da anni una delle giovanissime nuotatrici più promettenti del panorama nazionale. Ed ancor prima di diventare maggiorenne, Lucrezia Domina è di fatto già certa del “professionismo”: la diciassettenne di Prato è riuscita ad entrare nei giorni scorsi nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, alla luce dei risultati sportivi ottenute e delle medaglie conquistate nelle scorse stagioni. E' la prima atleta della provincia pratese a conquistare l'ingresso in un corpo sportivo nel mondo del nuoto dai tempi di Rachele Bruni, ancora in forza alle Fiamme Oro. La sportiva cresciuta nella Futura e nell'Azzurra sembra insomma confermare una crescita tecnica che sta proseguendo da più stagioni, sublimata la scorsa estate nella conquista della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 stile con le compagne di Nazionale giovanile (tra cui un'altra pratese, Bianca Nannucci) nell'ambito dei campionati europei in Slovenia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto, Lucrezia Domina entra nel corpo sportivo delle Fiamme Gialle

Approfondimenti su Lucrezia Domina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lucrezia Domina

Argomenti discussi: Campionati Europei Juniores 2026 a Monaco di Baviera (GER); 31 nuovi atleti per le Fiamme Gialle: Ruffinoni, Giaretta e Klotz nello sci alpino; 31 nuovi atleti per le Fiamme Gialle.

Nuoto, Lucrezia Domina si laurea vice-campionessa italiana negli 800 stileLucrezia Domina, nuotatrice pratese classe 2008, si è laureata vice-campionessa italiana assoluta negli 800 stile ai campionati italiani assoluti di Riccione Prato, 13 dicembre 2025 - Lucrezia Domina ... lanazione.it

Nuoto, Domina e Nannucci conquistano il podio dei 400 stile del Nico SapioLe nuotatrici pratesi Lucrezia Domina e Bianca Nannucci hanno conquistato rispettivamente un argento ed un bronzo nei 400 stile nell'ambito del Trofeo Nico Sapio, che ha visto sfidarsi a Genova le ... lanazione.it

La nostra giovane nuotatrice Lucrezia Domina entra ufficialmente nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, prestigioso traguardo conquistato grazie agli importanti risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale. Talento, impegno e determinazione l facebook