Nuoro e Siniscola in lutto | addio a Pasquale Fenu padre del sindaco Emiliano Funerale mercoledì

Nuoro e Siniscola piangono la perdita di Pasquale Fenu, padre del sindaco Emiliano Fenu. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nelle due comunità. I funerali si terranno mercoledì.

Un profondo dolore ha colpito le comunità di Nuoro e Siniscola per la scomparsa di Pasquale Fenu, padre del sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu. L’uomo si è spento nella notte tra domenica e lunedì 9 febbraio 2026, dopo una lunga battaglia contro una malattia, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di quanti lo conoscevano e lo stimavano. I funerali si terranno mercoledì 11 febbraio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Siniscola. La notizia della morte di Pasquale Fenu ha rapidamente raggiunto Nuoro e Siniscola, suscitando un’ondata di commozione e messaggi di cordoglio indirizzati al sindaco Emiliano Fenu.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Nuoro Siniscola

Mercoledì 7 gennaio si terranno a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nuoro Siniscola

Argomenti discussi: Su Carrasecare Thiniscolesu: le maschere di Siniscola tornano a sfilare; Colpo al bancomat: l'esplosione, la banda in fuga, le tracce di sangue – Cosa sappiamo; EINSTEIN TELESCOPE – SELEZIONATI I PRIMI 6 DIVULGATORI; Oniferi. Incidente sulla 131 Dcn, Fiat Punto esce di strada e si schianta contro un terrapieno.

Siniscola, rogo doloso in un ufficio. Nel mirino un assessore, il sindaco: «Uno scempio, caccia ai responsabili»Fiamme nella notte in via Nuoro, la mano è dolosa. Il primo cittadino Farris: «Solidarietà ad Antonello Fadda e alla sua famiglia». Indagini in corso C’è la mano dolosa dietro all’incendio che ha ... unionesarda.it

Siniscola, sindaco di centrodestra sostiene il candidato PdIl sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris, organico al centrodestra sebbene senza tessere di partito, si schiera a sostegno del candidato Pd alla presidenza della provincia di Nuoro in una lista che ... unionesarda.it

Ci ha lasciato il caro concittadino Pasquale Fenu. Sentite condoglianze da parte di tutto il gruppo Sei di Siniscola se facebook