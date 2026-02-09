Notebooklm di google impara come pensi e lavori

Da mondoandroid.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google presenta Notebooklm, il nuovo strumento che impara come lavori e pensa. L’azienda ha annunciato all’inizio dell’anno Personal Intelligence, un sistema che collega Gemini a Gmail, Foto, Ricerca e YouTube. L’obiettivo è offrire risposte più personalizzate, adattandosi alle abitudini di ogni utente.

all’inizio dell’anno Google ha annunciato Personal Intelligence, un sistema capace di collegare Gemini a gmail, Foto, Ricerca e YouTube per adattare le risposte alle vie d’uso dell’utente. ora sembra in corso un’estensione di questa tecnologia verso NotebookLM, lo strumento di note basato sull’IA. l’obiettivo è far sì che l’IA apprenda dai dialoghi per comprendere meglio le esigenze e offrire risposte sempre più mirate. personal intelligence potenzierà notebooklm: prospettive e meccanismi. il punto centrale riguarda il fatto che NotebookLM può ancorare le risposte alle fonti fornite dall’utente, offrendo una maggiore contestualizzazione delle spiegazioni.🔗 Leggi su Mondoandroid.comImmagine generica

Approfondimenti su Google Notebooklm

Google spinge sull’integrazione tra AI e si prepara a portare NotebookLM anche su Gemini

Notebooklm app aggiunge personalizzazione di slide e infografiche

La app NotebookLM si aggiorna, portando nuove funzioni di personalizzazione di slide e infografiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

NotebookLM 2.0 Google’s New AI Learns How You Learn

Video NotebookLM 2.0? Google’s New AI Learns How You Learn

Ultime notizie su Google Notebooklm

Argomenti discussi: Blog | Clawdbot, Moltbot e ora OpenClaw: scopriamo l’assistente AI open source più virale del momento - Info Data; L’app mobile NotebookLM ha appena ottenuto un notevole incremento delle prestazioni.

NotebookLM di Google, i conduttori AI imparano la cortesiaNotebookLM di Google introduce la possibilità di interagire con i conduttori AI che generano podcast dai documenti caricati dall'utente. NotebookLM di Google introduce la possibilità di interagire con ... punto-informatico.it

notebooklm di google imparaLe Video Overview arrivano su NotebookLM mobile: Google porta le panoramiche video su Android e iOSGoogle continua a spingere sull’evoluzione di NotebookLM, il suo assistente di ricerca personalizzato basato sull’intelligenza artificiale. Con l’ultimo a ... tecnoandroid.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.