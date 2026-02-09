Notebooklm di google impara come pensi e lavori

Google presenta Notebooklm, il nuovo strumento che impara come lavori e pensa. L’azienda ha annunciato all’inizio dell’anno Personal Intelligence, un sistema che collega Gemini a Gmail, Foto, Ricerca e YouTube. L’obiettivo è offrire risposte più personalizzate, adattandosi alle abitudini di ogni utente.

all'inizio dell'anno Google ha annunciato Personal Intelligence, un sistema capace di collegare Gemini a gmail, Foto, Ricerca e YouTube per adattare le risposte alle vie d'uso dell'utente. ora sembra in corso un'estensione di questa tecnologia verso NotebookLM, lo strumento di note basato sull'IA. l'obiettivo è far sì che l'IA apprenda dai dialoghi per comprendere meglio le esigenze e offrire risposte sempre più mirate. personal intelligence potenzierà notebooklm: prospettive e meccanismi. il punto centrale riguarda il fatto che NotebookLM può ancorare le risposte alle fonti fornite dall'utente, offrendo una maggiore contestualizzazione delle spiegazioni.

