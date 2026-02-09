Note di pace e amore universale | i nuovi singoli di Petrotto e Di Rosalia

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, i cantanti Petrotto e Di Rosalia hanno pubblicato due nuovi singoli. La musica si unisce all’impegno civile, con canzoni dedicate a George Gershwin e Beyoncé. Un gesto che unisce arte e messaggi di pace, in un momento in cui molti ascoltano più volentieri melodie che parlano di amore e unità.

Musica e impegno civile si intrecciano nei due singoli in uscita il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, in omaggio a George Gershwin e Beyoncé. I brani sono interpretati dal prof. Salvatore Petrotto, violinista e cantante, insieme al maestro Antonio Di Rosalia, chitarrista e arrangiatore.

