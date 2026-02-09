Norris e Piastri si preparano alla nuova stagione di Formula 1. Norris commenta il 2025 come un anno speciale e si dice pronto a correre da campione, mentre Piastri afferma di sentirsi più forte che mai, con tanta positività e entusiasmo. La sfida tra i due piloti si fa sempre più interessante.

"Vincere il Mondiale con la squadra con cui sono stato fin dall'inizio è stato incredibile". Lando Norris sorride, ripensa ad Abu Dhabi, alla festa sul podio, alla gioia per il titolo iridato tanto inseguito e finalmente raggiunto nell’ultima gara del 2025, dopo una sfida entusiasmante contro Max Verstappen. Il campione del mondo in carica è stato uno dei protagonisti della presentazione della nuova McLaren MCL40. E insieme al compagno di squadra Oscar Piastri, ha tracciato le coordinate di una stagione cruciale: nuovi regolamenti, power unit rivoluzionate, aspettative sempre altissime perché c’è da difendere i titoli iridati e quel numero 1 sulla sua monoposto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norris: "Titolo incredibile. Non vedo l'ora di iniziare". Piastri: "Mi sento più forte che mai"

Oscar Piastri, al suo terzo anno in Formula 1, riflette sulla stagione appena conclusa, evidenziando i progressi e le lezioni apprese.

