non si rischia mctominay per la coppa italia

McTominay non scenderà in campo contro il Como nella partita di coppa Italia di martedì. Il Napoli ha deciso di preservarlo, considerando la scelta giusta e pensata in ottica futura. La società e l’allenatore Conte preferiscono non rischiare un infortunio, anche se il calciatore avrebbe potuto essere disponibile.

McTominay non giocherà martedì contro il Como. Scelta giudiziosa e lungimirante da parte del Napoli, di Conte, del calciatore. McTominay è mezzo Napoli. Per quanto la Coppa Italia possa essere importante (boh), sarebbe autolesionisti rischiare l’inglesescozzese e comprometterne l’eventuale impiego in campionato magari per più partite. La notte porta consiglio e Conte si è svegliato giudizioso. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La noti­zia era nell’aria, si dice così in que­sti casi: Scott McTo­mi­nay sal­terà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Ita­lia con­tro il Como, in pro­gramma domani alle 21 al Mara­dona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Scott McTominay è ancora in dubbio dopo il blitz a Marassi.

La squadra di Perugia potrebbe dover rinunciare a Yuki Ishikawa per la final four di Coppa Italia.

Genoa-Napoli, Conte: Vittoria di cuore. McTominay? Non ho voluto rischiare

Infortunio McTominay: cosa filtra in casa Napoli in vista del match contro il Como e quali sono le sue condizioniInfortunio McTominay: cosa filtra in casa Napoli in vista del match contro il Como e quali sono le sue condizioni L’allarme è scattato al Luigi Ferraris di Genova, ma a Castel Volturno si lavora per ... calcionews24.com

