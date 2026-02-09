Non si rischia McTominay per la Coppa Italia
McTominay non scenderà in campo contro il Como nella partita di coppa Italia di martedì. Il Napoli ha deciso di preservarlo, considerando la scelta giusta e pensata in ottica futura. La società e l’allenatore Conte preferiscono non rischiare un infortunio, anche se il calciatore avrebbe potuto essere disponibile.
McTominay non giocherà martedì contro il Como. Scelta giudiziosa e lungimirante da parte del Napoli, di Conte, del calciatore. McTominay è mezzo Napoli. Per quanto la Coppa Italia possa essere importante (boh), sarebbe autolesionisti rischiare l’inglesescozzese e comprometterne l’eventuale impiego in campionato magari per più partite. La notte porta consiglio e Conte si è svegliato giudizioso. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: La notizia era nell’aria, si dice così in questi casi: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani alle 21 al Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
