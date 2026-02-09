Non scrivere di me | Veronica Raimo torna alla Ubik di Como

Veronica Raimo torna a Como. Giovedì 12 febbraio, alle 18, sarà alla libreria Ubik di Como per presentare il suo nuovo romanzo pubblicato da Einaudi. L’autrice incontrerà i lettori e parlerà del suo ultimo lavoro, in un appuntamento che sta già attirando molta curiosità tra gli appassionati.

Veronica Raimo, con il suo nuovo romanzo, pubblicato da Einaudi, sarà presente giovedì 12 febbraio, alle 18, alla libreria Ubik di Como. L'autrice dialogherà con Marco Rossari. L’ultima volta che ha visto Dennis May dal vivo – Dennis May vivo – S. aveva addosso dei jeans scuri e una maglia color smeraldo. Ora quei vestiti sono sepolti in cantina, pezzo forte di una collezione degli orrori insieme a un Nokia con i messaggi di Dennis e una locandina autografata di Lark, il film che lo aveva trasformato in un attore e regista di culto. Dentro quell’innamoramento collettivo S. ha camuffato la propria devozione, proteggendola con la tenacia di un cane da guardia perché nulla potesse scalfirla: né le stroncature ai film di Dennis, né i suoi silenzi e le sue fughe, né le dichiarazioni imbarazzanti alla stampa.🔗 Leggi su Quicomo.it

Argomenti discussi: Amore, violenza e letteratura: Non scrivere di me di Veronica Raimo; Volevo tornare a inventare. Temevo di restare imbrigliata nell’autofiction; Com’è il femminismo dopo aver subito uno stupro; Francesco Mereu, scrivere per guardare oltre.

