Nomina Castorina Minasi | Colpo di coda arrogante dell’amministrazione Falcomatà

La Lega attacca duramente l’amministrazione Falcomatà sulla nomina di Castorina ai vertici della Città metropolitana di Reggio Calabria. Il partito definisce questa scelta un colpo di coda arrogante e critica la mancanza di trasparenza. La polemica si accende nel pieno della campagna elettorale, con i leghisti che promettono di vigilare attentamente sulle decisioni future.

La senatrice leghista interviene sulla decisione del sindaco facente funzioni Versace: "Un incarico fiduciario e ben retribuito a pochi mesi dal voto, mentre la città è nel degrado” Duro affondo della Lega sulla recente nomina ai vertici della Città metropolitana di Reggio Calabria. La senatrice Tilde Minasi interviene senza mezzi termini contro la scelta dell’amministrazione in scadenza, definendola l’ennesimo atto di arroganza politica e un grave schiaffo alla città e ai cittadini onesti. Una mancanza di rispetto assoluta per la cittadinanza onesta e la definitiva conferma di quanto Reggio Calabria abbia bisogno di un cambiamento radicale, per lasciarsi alle spalle questa disastrosa pagina della sua storia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il centrodestra attacca duramente la nomina di Antonino Castorina come capo di gabinetto della Città Metropolitana.

La Città metropolitana di Reggio Calabria scopre il nome del nuovo capo di gabinetto.

