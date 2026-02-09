Nomea Il codice della fama la nuova opera di Gianluca Lo Stimolo
Gianluca Lo Stimolo presenta “Nomea. Il codice della fama”, una nuova opera che analizza il mondo della notorietà e come si costruisce. Lo Stimolo, fondatore di Stand Out, agenzia di comunicazione che lavora sul personal branding, mette nero su bianco le sue idee su cosa davvero conta per emergere e restare sotto i riflettori. La sua esperienza si riflette in un libro che si rivolge a chi vuole capire i meccanismi della fama e migliorare la propria immagine pubblica.
Gianluca Lo Stimolo – CEO e fondatore di Stand Out, la prima agenzia di comunicazione in Italia specializzata in consulenza e servizi integrati di personal branding, ideatore e direttore della personalbrandingacademy.it e direttore editoriale della testata giornalistica businesscelebrity.it – presenta “Nomea. Il codice della fama. Affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding”, in cui si ribalta con forza l’idea che la visibilità e il riconoscimento passino solo attraverso la presenza, più o meno pervasiva, sui social media. Nell’opera, invece, si propone una prospettiva più ampia e stratificata in relazione al concetto di successo professionale, indicando tutti gli step necessari per la costruzione di una solida e duratura reputazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Nomea Il Codice Della Fama
Street Art_“Figli? della Tempesta”: la nuova opera di Laika per il 25 novembre
Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha stabilito che il nuovo testo sulla guida sotto effetto di droghe non è illegittimo.
Ultime notizie su Nomea Il Codice Della Fama
Argomenti discussi: Nomea. Il codice della fama. Affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding, il nuovo manuale dell’apprezzato business celebrity builder Gianluca Lo Stimolo; Museo del Design Italiano di Triennale Milano; Aperitivo Artistico nel Complesso di Santa Maria la Nova: il Sabato che non c’era nel Centro Storico di Napoli; Scaena magistra: teatro antico e didattica delle lingue classiche.
NOMEA - Il codice della fama, il libro di Gianluca Lo Stimolo che ti insegna come diventare una Business celebrityFin dai tempi della storia dell'umanità la fama e la gloria sono state tra i desideri più profondi da raggiungere. In ognuno c’è sempre la speranza di avere successo e lasciare un segno del nostro ... ilmessaggero.it
NOMEA: il nuovo libro Mondadori per fare carriera grazie al personal brandingArriva NOMEA – Il codice della fama, il nuovo libro Mondadori che svela come affermarsi, fare carriera ed essere ricordati dai posteri, grazie al personal branding. Fin dai tempi più remoti della ... tg24.sky.it
I romanzi di Irene Catocci. . Addestrato al pericolo... non all'amore. Nome in codice: Attila Pront per andare in guerra Disarmed Hearts Military / Royal romance Hidden identity Forced proximity Emotional scars Touch her and X Forbidden love facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.