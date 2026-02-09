Gianluca Lo Stimolo presenta “Nomea. Il codice della fama”, una nuova opera che analizza il mondo della notorietà e come si costruisce. Lo Stimolo, fondatore di Stand Out, agenzia di comunicazione che lavora sul personal branding, mette nero su bianco le sue idee su cosa davvero conta per emergere e restare sotto i riflettori. La sua esperienza si riflette in un libro che si rivolge a chi vuole capire i meccanismi della fama e migliorare la propria immagine pubblica.

Gianluca Lo Stimolo – CEO e fondatore di Stand Out, la prima agenzia di comunicazione in Italia specializzata in consulenza e servizi integrati di personal branding, ideatore e direttore della personalbrandingacademy.it e direttore editoriale della testata giornalistica businesscelebrity.it – presenta “Nomea. Il codice della fama. Affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding”, in cui si ribalta con forza l’idea che la visibilità e il riconoscimento passino solo attraverso la presenza, più o meno pervasiva, sui social media. Nell’opera, invece, si propone una prospettiva più ampia e stratificata in relazione al concetto di successo professionale, indicando tutti gli step necessari per la costruzione di una solida e duratura reputazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Nomea. Il codice della fama”, la nuova opera di Gianluca Lo Stimolo

