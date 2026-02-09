No questi tre bonus più uno del governo Meloni non faranno aumentare di molto il nostro stipendio

La conferenza stampa di inizio anno del governo si è tenuta a gennaio 2025. Giorgia Meloni ha annunciato che sono stati abbassati le tasse, soprattutto per i redditi più bassi. Tuttavia, ha anche precisato che i bonus varati dal governo non porteranno a un grande aumento degli stipendi degli italiani. La notizia ha fatto discutere, perché molti si aspettavano interventi più consistenti sui salari.

Nove gennaio 2025, conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Abbiamo abbassato le tasse soprattutto ai redditi bassi. Va dato un segnale al ceto medio e lo faremo".

