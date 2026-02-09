No al biodigestore Irpinia terra che non va compromessa

Il Comitato Agricoltori Avellinesi si schiera contro il biodigestore in Irpinia. Durante una conferenza stampa a Altavilla Irpina, i rappresentanti dei sindaci e il coordinamento “Nessuno Tocchi l’Irpinia” hanno ribadito il no all’impianto, sottolineando che questa terra non può essere compromessa. La posizione è chiara e compatta: preservare l’ambiente e le attività agricole della zona.

Il Comitato Agricoltori Avellinesi ha partecipato alla conferenza stampa del 5 febbraio 2026 presso il Municipio di Altavilla Irpina, condividendo la posizione espressa dai Sindaci di Altavilla Irpina, Montefusco, Petruro Irpino, Santa Paolina e Tufo, insieme al Coordinamento "Nessuno Tocchi l'Irpinia". Al centro del confronto vi è il progetto di realizzazione di u n biodigestore sul territorio, rispetto al quale i Sindaci hanno espresso una netta contrarietà. Il Comitato Agricoltori Avellinesi sostiene questa posizione, ritenendo che un intervento di tale impatto debba essere valutato con estrema attenzione rispetto alla vocazione agricola, vitivinicola e ambientale dell'area. Sono determinati più che mai a manifestare la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto e annunciano un'iniziativa a stretto giro per ribadire il "no" al biodigestore.

