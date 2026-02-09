Nizza Monferrato | 17enne uccisa l’ex compagna rivela ossessione e controllo del giovane accusato

Un dramma scuote Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata morta, e l’autopsia ha confermato il delitto. A confessare è stato il suo ex, Alex Manna, 20 anni, che ha raccontato di un’ossessione e di un controllo che sono andati oltre il limite. La ragazza non si è più sentita sicura con lui e alla fine ha pagato con la vita. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Zoe, mentre le indagini continuano

Un tragico femminicidio ha scosso Nizza Monferrato, nell'Astigiano, dove Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata uccisa da Alex Manna, un giovane di 20 anni che ha confessato il delitto. L'ennesimo episodio di violenza di genere di questo 2026 solleva interrogativi sulla sicurezza delle giovani donne e sulla necessità di un'attenzione maggiore ai segnali di disagio nei giovani uomini. La comunità di Montegrosso d'Asti è sotto shock, sconvolta dalla notizia dell'arresto di Alex Manna. La sindaca Monica Masino ha espresso la sua incredulità, sottolineando come nessuno avesse percepito un disagio tale da spingere il giovane a compiere un gesto così violento.

