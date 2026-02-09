Niscemi riaprono strade provinciali Mobilitazione per la biblioteca

A Niscemi sono state riaperte le strade provinciali 10 e 12, chiuse da una frana. Le strade tornano percorribili e le case dell’area rossa sono state riaperte alle persone. La comunità ha accolto con sollievo questa notizia dopo settimane di disagi. Intanto, prosegue la mobilitazione per la riapertura della biblioteca, chiusa da tempo per motivi ancora da chiarire.

Nel Nisseno, a Niscemi, riaprono le strade provinciali 10 e 12, danneggiate dalla frana. Rientri nelle case dell'area rossa. In campo scrittori e uomini di cultura per salvare la biblioteca in pericolo. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

