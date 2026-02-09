Niscemi l’annuncio di Musumeci | Meloni in paese nei prossimi giorni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni visiterà Niscemi nei prossimi giorni. La visita si concentra sulle zone colpite dalla frana recente. Meloni incontrerà i cittadini e i tecnici impegnati negli interventi di messa in sicurezza. La sua presenza vuole mostrare attenzione alle emergenze locali e alle difficoltà della popolazione.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà a Niscemi, in Sicilia, nei prossimi giorni, per visitare le aree colpite dalla recente frana. L’annuncio è stato dato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Michele Musumeci, sottolineando l’attenzione del governo per l’emergenza e la volontà di un sopralluogo diretto. La notizia giunge in un momento di acceso dibattito politico, con l’opposizione che critica l’attenzione mediatica rivolta ad altre vicende, come il caso del conduttore Amadeus al Festival di Sanremo. L’assicurazione della presenza della Presidente Meloni è arrivata nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio 2026, in risposta alle crescenti preoccupazioni per la situazione a Niscemi.🔗 Leggi su Ameve.eu

