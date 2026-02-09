Questa sera Nino Frassica torna sul palco di Sanremo, questa volta come co-conduttore. Prende il posto di Pucci e si unisce a Carlo Conti, che potrebbe decidere di portare anche un’altra persona al suo fianco. La serata si prospetta interessante, con l’attenzione puntata anche sulla possibile presenza di una seconda conduttrice.

Ci dovrebbe essere anche Nino Frassica nel prossimo Festival di Sanremo. Il comico siciliano andrà di fatti a prendere il posto di Andrea Pucci che ha rifiutato di partecipare dopo le tante polemiche seguite all’annuncio della sua presenza all’Ariston. Il quadro delle spalle di Carlo Conti è quindi completo ma – anche per portare nuove quote rosa – potrebbe essere aggiunta un’altra co-conduttrice. Nino Frassica a Sanremo: le voci insistenti Prende forma il cast dei co-conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le recenti polemiche e la decisione di tirarsi fuori presa da Pucci, Nino Frassica si appresta a unirsi alla squadra voluta con sé sul palco dell’Ariston da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nino Frassica a Sanremo per la terza serata, resta aperta l'ipotesi di un'altra co-conduttrice oltre Pausini

Approfondimenti su Nino Frassica Sanremo

Nino Frassica torna sul palco dell’Ariston.

Questa sera a Sanremo Nino Frassica prenderà il posto di Andrea Pucci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nino Frassica Sanremo

Argomenti discussi: Sanremo, Nino Frassica ospite della finale per lanciare ‘Sanremo Top’; Frassica torna a Sanremo, atteso come ospite forse per la finale; Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo; Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli boccia la scelta di Pucci: Complimenti a Carlo Conti.

Sanremo 2026: Conti chiama Nino Frassica in sostituzione di PucciCarlo Conti cerca un sostituto per Sanremo; si punta su Nino Frassica. In dubbio la presenza femminile, ufficiale solo Laura Pausini. serial.everyeye.it

Frassica torna a Sanremo, atteso come ospite forse per la finaleNino Frassica torna a Sanremo: l'indiscrezione, lanciata da Chi, trova conferma in ambienti dello spettacolo. (ANSA) ... ansa.it

Nino Frassica sarà a #Sanremo2026 Ansa/Ettore Ferrari facebook

Secondo Chi, Nino Frassica sarà al Festival di #Sanremo2026 x.com