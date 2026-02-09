Questa sera, il Torino conquista i tre punti grazie a una grande prestazione di Vitale. Nel finale, il difensore si esalta con un intervento decisivo che evita il pareggio e permette alla squadra di portare a casa la vittoria. Nicoletti si conferma insuperabile tra i pali, mentre Vitale si carica la squadra sulle spalle negli ultimi minuti. La partita si decide negli ultimi attimi, con un intervento che fa la differenza.

Vitale 7 Si esalta con l’intervento decisivo nel finale che permette di mettere le mani sui tre punti. La paratona su D’Andrea legittima l’ottima prova e mette in cassaforte un risultato fondamentale. Alagna 6,5 Controlla bene le discese di Borsoi sulla sua corsia di riferimento. Sostiene con costanza la manovra d’attacco e quando può va addirittura al tiro. Curado 6,5 Mette ordine con esperienza e interventi intelligenti lontani dall’area, utili per spezzare le ripartenze avversarie. Vigliotti non riesce mai a rendersi pericoloso, ad eccezione della palla concessa da Damiani. Nicoletti 7 Insieme al suo compagno di reparto guida la linea resistendo agli assalti degli attaccanti del Pineto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicoletti insuperabile, le parate di Vitale ancora decisive

