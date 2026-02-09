Neuroscienze al Campus nuovo strumento per studiare con precisione come le persone muovono lo sguardo
Il Campus di Cesena si dota di un nuovo strumento all’avanguardia per analizzare i movimenti degli occhi. È un passo avanti importante per le neuroscienze, che ora potranno studiare con maggiore precisione come le persone dirigono lo sguardo. Il dispositivo è stato installato di recente e promette di migliorare le ricerche sui processi cognitivi. Studenti e ricercatori sperano di ottenere risultati più dettagliati e affidabili nei loro esperimenti.
Il Campus universitario di Cesena si arricchisce di un nuovo strumento di ultima generazione per lo studio dei processi cognitivi. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, il dipartimento di Psicologia ‘Renzo Canestrari’ dell’università di Bologna si è dotato di un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
