Neuroscienze al Campus nuovo strumento per studiare con precisione come le persone muovono lo sguardo

Il Campus di Cesena si dota di un nuovo strumento all’avanguardia per analizzare i movimenti degli occhi. È un passo avanti importante per le neuroscienze, che ora potranno studiare con maggiore precisione come le persone dirigono lo sguardo. Il dispositivo è stato installato di recente e promette di migliorare le ricerche sui processi cognitivi. Studenti e ricercatori sperano di ottenere risultati più dettagliati e affidabili nei loro esperimenti.

