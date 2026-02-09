Netflix | Momoa e Samberg coppia inedita per una comedy action da non perdere

Netflix annuncia una nuova action comedy con Jason Momoa e Andy Samberg. I due attori, molto diversi tra loro, lavoreranno insieme per la prima volta in un film che mescola azione e umorismo. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati, desiderosi di vedere come si svilupperà questa coppia inedita. La produzione partirà nei prossimi mesi, e il pubblico aspetta già di scoprire il risultato finale.

Netflix punta sull’inedito duo Momoa-Samberg: la genesi di un’action comedy. L’annuncio, giunto a febbraio 2026, ha scosso il panorama delle produzioni Netflix: Jason Momoa e Andy Samberg, due figure apparentemente distanti per stile e background, saranno i protagonisti di un nuovo film d’azione comedy. L’operazione, che si preannuncia come una scommessa creativa, ha radici in un accordo siglato nell’estate del 2025, quando la piattaforma streaming si è aggiudicata i diritti del progetto. L’idea di affiancare Momoa, noto per il suo fisico imponente e i ruoli in film d’azione, a Samberg, apprezzato per le sue doti comiche e il suo passato in “Saturday Night Live”, ha subito catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Netflix Comedy

Rebel-Wilson Rebel Wilson interpreta un’agente segreta che si trova nel mezzo di un matrimonio che si trasforma in un caos totale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Netflix Comedy

Jason Momoa e Andy Samberg insieme per Netflix: le riprese del nuovo film d'azione inizieranno prestoAndy Samberg e Jason Momoa protagonisti di un film d'azione Netflix. Riprese previste per il 2026. Sceneggiatura firmata da veterani di Saturday Night Live. msn.com

Jason Momoa, la star di Un film Minecraft nel cast della commedia Netflix con Andy SambergIl protagonista di Aquaman è entrato ufficialmente a far parte del progetto della nuova comedy in cui reciterà con l'ex comico del SNL. Netflix ha messo le mani sulla nuova commedia action con due ... movieplayer.it

Immagina di essere al ristorante e Jason Momoa venga a mangiare dal tuo piatto Il video che sta facendo il giro dei social vede l’attore Jason Momoa avvicinarsi ad un tavolo e mangiare dal piatto di una delle persone lì presenti, la quale è rimasta immobile facebook