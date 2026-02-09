Nel tritacarne laburista finisce Morgan McSweeney la mente di Starmer
Morgan McSweeney, il braccio destro di Starmer, ha deciso di lasciare il suo incarico. La sua uscita arriva dopo che si era parlato di una possibile rottura tra i due, ma alla fine è stato lui a fare un passo indietro. La decisione sorprende, considerando il ruolo chiave che ha avuto nella vittoria elettorale del leader laburista. Ora si apre un nuovo capitolo per il team di Starmer, con molti che si chiedono quali conseguenze avrà questa scelta.
L’architetto della vittoria elettorale del premier britannico si è dimesso. Gli Epstein files continuano a mietere vittime, che non sono Donald Trump, come molti speravano, e lo fanno in particolare nel Regno Unito Morgan McSweeney, l’architetto della vittoria elettorale del premier britannico Keir Starmer e il suo chief of staff, si è dimesso ieri: o lui o Starmer, si diceva, ed è lui. Gli Epstein files – i messaggi del finanziere-pedofilo amico di mezzo mondo – continuano a mietere vittime che non sono Donald Trump, come molti speravano, e lo fanno in particolare nel Regno Unito. La ragione delle dimissioni inevitabili di McSweeney è Peter Mandelson, che in quei files compare più e più volte, anche in una foto in mutande, e che era stato nominato, un anno fa, ambasciatore britannico negli Stati Uniti: buona parte del governo e dei parlamentari laburisti erano contrari a quella nomina, più per ostilità accumulate nei decenni che per via di Epstein, ma Starmer lo scelse comunque, perché McSweeney insisteva e insisteva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
UK PM Starmer's chief of staff Morgan McSweeney quits, Sky News reports
Morgan McSweeney, il capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer, ha deciso di lasciare l’incarico.
Caso Epstein, si dimette McSweeney il 'rasputin' di Starmer
Matthew McSweeney si dimette dalla sua posizione di massimo consigliere politico del Premier britannico.
Morgan McSweeney, il capo di gabinetto del primo ministro britannico, ha annunciato le dimissioni dopo aver consigliato di nominare il politico britannico ambasciatore a Washington, nonostante i legami con il finanziere americano. Il premier perde il suo ultim facebook
Morgan McSweeney si dimette da capo di gabinetto di Starmer, assumendosi la responsabilità per la nomina di Peter Mandelson, travolto dallo scandalo #EpsteinFiles. Il governo ora sotto pressione: la leadership di Starmer sempre più in bilico. Sondag x.com
