Nel Pescarese circa 600 sieropositivi in terapia | viaggio nel mondo dell' Hiv dove la diagnosi precoce fa la differenza

Nel Pescarese sono circa 600 le persone con HIV in terapia, un numero che fa riflettere. La diagnosi precoce può fare la differenza tra vita normale e complicazioni serie. La malattia, conosciuta ormai da decenni, continua a pesare non solo sulla salute, ma anche sulla vita sociale e psicologica di chi ne è colpito. Molti pazienti affrontano ancora stigma e paura, anche se le cure sono avanzate e permettono di vivere a lungo. La notizia arriva in un momento in cui il tema dell’HIV torna a essere centrale nel dibattito pubblico.

L'Hiv è sicuramente una delle patologie più conosciute a livello mondiale, e una di quelle più impattanti non solo dal punto di vista strettamente clinico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico e sociale, che spesso getta i pazienti che ricevono la diagnosi di sieropositività in un incubo, un baratro dove senza il supporto e soprattutto senza l'informazione medica corretta si può sprofondare senza vedere una via d'uscita. Nonostante oggi essere sieropositivi non sia più una condanna a morte visto che esiste la possibilità di trattarla come una patologia cronica.Abbiamo voluto capire la situazione sul fronte dei malati, delle terapie e dell'assistenza nella provincia di Pescara raggiungendo il direttore dell'Uoc (unità operativa complessa) di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara Giustino Parruti che ci ha spiegato come venga oggi affrontata dal punto di vista clinico e psicologico la condizione di sieropositività, e soprattutto l'importanza di una diagnosi precoce che davvero con le terapie attuali può fare la differenza fra una vita praticamente normale e invece un decadimento fisico che può portare ancora alla morte.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Pescara Hiv Sanità, diagnosi precoce grazie alla terapia genica: ecco i segreti dell?Rna I recenti progressi nella terapia genica, in particolare con i farmaci a RNA, rappresentano un passo importante per la diagnosi precoce e il trattamento di diverse patologie. Re Carlo e la «buona notizia» sul tumore, l’annuncio in Tv sulla nuova terapia «grazie alla diagnosi precoce» – Il video Re Carlo ha annunciato in TV una speranza concreta nella lotta contro il tumore, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e di un intervento tempestivo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pescara Hiv Argomenti discussi: ASL L'AQUILA: 500MILA EURO PER FASCE ECONOMICHE SUPERIORI A 600 LAVORATORI, VITTORIA SINDACATI; SEQUESTRATI 600 KG DI FUOCHI DI ARTIFICIO PERICOLOSI A TERAMO IN DIVERSE OPERAZIONI DEI CARABINIERI. Nel Pescarese circa 600 sieropositivi in terapia: viaggio nel mondo dell'Hiv, dove la diagnosi precoce fa la differenzaAbbiamo raggiunto il direttore dell'Uoc di Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara Giustino Parrutti per conoscere l'attuale situazione nel Pescarese per quanto riguarda la diffusione e le terapie ... ilpescara.it Genoa molto vicino a Matteo Dagasso del Pescara .. operazione da circa 2,5 mli di euro facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.