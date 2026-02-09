Nel nome del Padel l’evento-spettacolo charity al Teatro delle Muse dal 13 al 15 febbraio 2026

Il Teatro delle Muse di Roma si prepara ad accogliere un evento speciale. Dal 13 al 15 febbraio 2026, il teatro ospiterà “Nel nome del Padel”, uno spettacolo charity che unisce sport e cultura. L’evento, diretto artisticamente da Angelo Terenzio e con la regia di Danilo De Santis, punta a raccogliere fondi per la Comunità di Sant’Egidio e le Le Ali dei Pesci. Un’occasione per vedere il padel trasformarsi in un momento di solidarietà.

Nel nome del Padel l’evento-spettacolo charity al Teatro delle Muse 13-15 febbraio 2026 – Teatro delle Muse – Via Forlì 43, Roma Il Teatro delle Muse di Roma, ospiterà dal 13 al 15 febbraio 2026 l’evento-spettacolo charity “Nel nome del Padel”, con la direzione artistica e la produzione di Angelo Terenzio e la regia di Danilo De Santis, dedicato alla raccolta fondi a favore della Comunità di Sant’Egidio e dell’ Associazione Le Ali dei Pesci. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento ogni anno ha sostenuto varie Associazioni (Ail, LILT, Mondo Bambino) e ha contribuito all’acquisto di un BILIRUBINOMETRO per il reparto Pediatrico dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

