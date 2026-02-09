Mosca continua ad accusare Kyiv dell'attentato al generale Vladimir Alexeyev, ancora ricoverato in ospedale dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio avvenuto venerdì scorso. La Russia mantiene le sue accuse, mentre le autorità ucraine non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La tensione tra i due Paesi resta alta.

Il generale Vladimir Alexeyev è ancora in ospedale dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio venerdì scorso. Era stato colpito da un fattorino che sulla porta di casa gli aveva scaricato contro tre colpi di pistola. Da subito la polizia aveva raccontato di essere dietro alla pista ucraina e infatti, i due uomini arrestati hanno parlato proprio dei legami con Kyiv. Mosca ha arrestato Liubomir Korba, ritenuto l’autore materiale, e fermato Viktor Vasin. Korba, nato in Ucraina, è stato messo davanti alle telecamere per ammettere in uno strano video di essere stato reclutato dall’intelligence di Kyiv. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nel caso dell'attentato del generale russo Mosca continua ad accusare Kyiv

