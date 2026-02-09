Nazionale israeliana di bob alle Olimpiadi derubata in albergo | migliaia di soldi e passaporti spariti

La nazionale israeliana di bob si è svegliata questa mattina con una brutta sorpresa. Durante la notte, qualcuno ha fatto irruzione nel loro albergo e ha rubato migliaia di euro, passaporti e altri documenti. Gli atleti, già emozionati per la prima partecipazione olimpica, ora devono fare i conti con questa disavventura. La polizia ha aperto le indagini, ma ancora non ci sono tracce dei responsabili.

Brutta disavventura per la nazionale di Israele di bob, alla sua prima storica partecipazione alle Olimpiadi invernali. Negli appartamenti degli atleti, mentre erano in allenamento, c'è stato un furto di soldi, documenti e beni personali, avvenuto in una località ignota, fuori Italia, dove sono ubicati fino all'ultimo per motivi di sicurezza.

