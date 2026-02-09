Navi russe vicino alla Sardegna | l’Italia manda una seconda fregata per sorvegliare il Tirreno
La Marina italiana ha rafforzato la sorveglianza nel Tirreno. Ieri, domenica 8 febbraio, ha inviato una seconda fregata, la nave “Emilio Bianchi”, per monitorare una piccola squadra navale russa che da alcuni giorni si trova a est della Sardegna. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità pronte a intervenire se necessario.
Nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio, la Marina Militare italiana ha inviato una seconda fregata, nave “Emilio Bianchi”, a controllare l'attività della piccola squadra navale russa che sta incrociando a est della Sardegna dal 4 febbraio. Quel giorno, la nave cargo russa “Sparta IV” era stata notata nel Tirreno occidentale al di fuori delle acque territoriali italiane a est della Sardegna, dopo aver bruscamente cambiato rotta la notte precedente e aver puntato verso nord. La nave, precedentemente era ritenuta in rotta verso Gibilterra e poi in Russia, e dopo il cambio ha cominciato a navigare avanti e indietro nello stesso tratto di mare a una velocità costante di circa 11 nodi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
