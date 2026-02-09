Questa mattina il Napoli ha annunciato ufficialmente l’addio a un suo giocatore. La cessione è definitiva e il calciatore si trasferirà a Torino per continuare la sua carriera. La società ha confermato i dettagli dell’operazione, che segna un nuovo capitolo per entrambe le squadre.

Altra operazione in uscita in casa Napoli in queste ore: ufficiale la sua cessione a titolo definitivo, ecco tutti i dettagli. Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un giocatore del Torino. L’attaccante argentino classe ’95 si era trasferito dal Napoli al club granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto e l’opzione è scattata automaticamente proprio nel weekend, in contemporanea con la sfida della 24esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Torino. Giovanni Simeone (ANSA) Calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis incasserà circa 5 milioni e mezzo di euro più un altro milione legato a bonus facilmente raggiungibili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli, ufficiale l’addio a titolo definitivo: giocherà a Torino

