Napoli Sos villa Comunale | Basta ritardi | ora i lavori

La Villa Comunale di Napoli torna al centro dell’attenzione dopo mesi di ritardi nei lavori di sistemazione. La situazione è critica: transenne ovunque, strade allagate e homeless che trovano riparo tra le piante. La pioggia ha peggiorato ancora di più le condizioni, rendendo difficile attraversare i viali e mantenere il parco in ordine. I residenti e le associazioni chiedono interventi immediati per mettere fine a questa fase di abbandono.

Annaspa, la Villa Comunale. Transenne ovunque, homeless, viali in cui, con la pioggia, si creano laghetti. Poi pietre divelte, per creare un'entrata "illegale" anche quando il parco è chiuso. È messo male, il giardino di Chiaia. I lavori sono in corso, anche se si sono verificati «ritardi» rispetto ai tempi di consegna previsti. «Si sta accelerando», spiega l'assessore comunale al Verde Vincenzo Santagada. Il giardino esige rigenerazione, in vista della Coppa America. Gli appelli La Villa è malmessa. Non a caso Maurizio Marinella, il cui negozio di cravatte è affacciato sul giardino, lancia un appello: «La Villa non versa in condizioni all'altezza dell'accoglienza che Napoli dovrà avere nell'ottica della Coppa America.

L’assessore Vincenzo Santagada annuncia che entro l’estate saranno aperti due lotti dei lavori alla Villa Comunale di Napoli.

