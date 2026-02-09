Domani sera il Napoli affronterà il Como nei quarti di Coppa Italia alle 21. Politano ha recuperato dall’infortunio e sarà disponibile per la partita. McTominay, invece, ha lasciato il campo al 45’ contro il Genoa a causa di un dolore, ma sembra che stia meglio.

Domani il Napoli affronterà alle 21 il Como per i quarti di Coppa Italia. Scott McTominay ha lasciato il campo contro il Genoa al 45esimo, dopo un dolore avvertito in seguito al tiro che ha portato al suo gol. Conte pare orientato a non rischiarlo nel match di domani, date anche le tante emergenze a centrocampo. Rientra, invece, Matteo Politano. Napoli, le condizioni di McTominay e Politano. Gianluca Di Marzio riporta sul suo sito: Visto il momento, Antonio Conte sembra orientato a concedere un turno di riposo al centrocampista scozzese con l’obiettivo di averlo a disposizione per la gara di Serie A contro la Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Politano ha recuperato e sarà a disposizione contro il Como

Approfondimenti su Napoli Como

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma sabato alle 18.

In vista della partita tra Como e Milan, il tecnico Massimiliano Allegri ha recuperato Fullkrug, che sarà probabilmente inserito tra i convocati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Quando tornano gli infortunati del Napoli: Rrahmani, Politano, Milinkovic-Savic, Gilmour e Anguissa, chi rientra col Genoa e chi con la Roma; Genoa-Napoli: Conte recupera pure Milinkovic-Savic. Ancora out Mazzocchi e Politano; ? NAPOLI. Politano vicino al rientro, il punto sugli infortunati; Napoli, Rrahmani recupera per il Genoa. Politano ci prova in extremis.

Napoli, le possibili mosse anti-Como: Politano recuperato, chance per Beukemaa sfida contro il Como rappresenta un crocevia importante, ma impone una gestione oculata delle risorse fisiche ... gonfialarete.com

Napoli, Conte recupera Politano per il Como. E che sollievo per McTominayAlmeno un pezzo è recuperato. Antonio Conte ritrova Matteo Politano in vista della sfida di Coppa Italia, prevista domani contro il Como. Contro. tuttomercatoweb.com

La meravigliosa principessa di #Politano nella poltroncina del suo papà #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #napoli #sscnapoli facebook

#Napoli senza pace: lesioni muscolari per #Politano e #Rrahmani. Quanto staranno fuori e quali partite salteranno x.com