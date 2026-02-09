Napoli incendio a Secondigliano | negozi distrutti palazzo evacuato quartiere in solidarietà

Un incendio ha devastato corso Secondigliano a Napoli nella notte tra lunedì e martedì. Due negozi sono andati completamente distrutti, mentre un palazzo residenziale è stato danneggiato. Il quartiere si è unito in solidarietà, e le forze dell’ordine hanno evacuato alcuni residenti per sicurezza. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, ma ancora non si conoscono le cause dell’incendio.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito corso Secondigliano a Napoli nella notte tra lunedì e martedì 9 febbraio 2026, distruggendo due negozi e danneggiando un palazzo residenziale. Le fiamme, divampate poco prima dell’alba, hanno mobilitato una dozzina di autopompe dei vigili del fuoco per quasi nove ore, mentre i residenti, alcuni in pigiama e ciabatte, assistevano alla scena. La solidarietà del quartiere è stata immediata, con offerte di acqua e caffè ai pompieri e un supporto emotivo ai commercianti colpiti. L’incendio ha avuto origine nella pizzeria “Benvenuti al Sud” e si è rapidamente propagato al gommista adiacente, minacciando anche le palazzine circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Napoli Secondigliano

Un incendio scoppiato nella notte a Secondigliano ha distrutto una storica pizzeria e causato l’evacuazione di un intero palazzo.

Questa mattina alle 4:40, un incendio ha scatenato il caos in una pizzeria di Secondigliano, a Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Secondigliano

Argomenti discussi: Napoli, incendio a Secondigliano: distrutta la storica pizzeria del corso; WebTv Comune di Napoli – Napoli celebra la Giornata della lingua greca: poesia, musica, passeggiate; Napoli, 22enne uccisa con coltellata a schiena: arrestato il fratello; Armi a Caivano, ecco la pistola di plastica e la penna che spara proiettili.

Incendio in pizzeria a Secondigliano, nessuna traccia di liquido infiammabile: ipotesi incidenteDopo i primi rilievi nella pizzeria Benvenuti al Sud di Secondigliano, colpita da un grave incendio, si propende per la pista del tragico incidente ... fanpage.it

Napoli, danni ingenti dopo incendio in pizzeria e gommista a Secondigliano. Ventuno sfollati, 2 case inagibiliI danni sono stati ingenti. Dopo ore trascorse a domare l’ostinato incendio che ha svegliato il quartiere di Secondigliano, alla periferia di nord di Napoli, intorno alle 4.30 di stamattina, si tracci ... giustizianews24.it

#Napoli - Il Comune attiva l’assistenza per le famiglie dei palazzi evacuati dall’incendio di #Secondiglian 21 persone ospitate nel centro “Sandro Pertini” #Cronaca #Incendio #Sfollati #Assistenza #Famiglie #Strutture #NanoTV facebook

#Napoli, dalle 4:40 #vigilidelfuoco impegnati a Secondigliano per l’ #incendio di una pizzeria, coinvolto anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il palazzo, fiamme sotto controllo. Al lavoro 6 squadre, giunti rinforzi da Caserta [ #9febbraio 10:30] x.com