Napoli contro il Como rientrano Politano e Mazzocchi

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Como in Coppa Italia. Dopo qualche problema fisico, tornano a disposizione Politano e Mazzocchi, che sono stati reintegrati in squadra. La squadra di Spalletti punta a fare bene davanti ai propri tifosi e spera di superare il turno con due elementi importanti rientrati in forma. La sfida si avvicina e i giocatori sono pronti a scendere in campo.

Napoli, due rientri contro il Como Il Napoli sta preparando la sfida di Coppa Italia contro il Como, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello.

Napoli, Politano ha recuperato e sarà a disposizione contro il Como

Domani sera il Napoli affronterà il Como nei quarti di Coppa Italia alle 21.

Infortunati Napoli, Mazzocchi rassicura: l’aggiornamento su Politano e Rrahmani

Dopo la partita Napoli-Sassuolo, Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un intervento in conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sugli infortunati Politano e Rrahmani.

Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Le probabili formazioni di Napoli-Como (Coppa Italia); Coppa Italia, Napoli-Como al Maradona: biglietti a 5 euro; Napoli-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia.

Napoli-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaGli azzurri di Antonio Conte ospitano al Maradona i lariani di Cesc Fabregas: in palio c'è il pass per la semifinale contro l'Inter ... tuttosport.com

napoli contro il comoCoppa Italia, Napoli-Como: data e orario. Dove vederla in streaming e diretta TVDopo il successo in campionato contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte è attesa dall'impegno in Coppa Italia contro i lariani di Fabregas. Per il Napoli è importante non mollare un altro obiettiv ... msn.com

