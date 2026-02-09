Napoli-Como Coppa Italia 10-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera al Maradona il Napoli affronta il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre scendono in campo alle 21:00, con l’obiettivo di passare il turno. I tifosi sono già arrivati allo stadio, pronti a sostenere le rispettive squadre in questa partita che promette emozioni e spettacolo.

Il Napoli e il Como tornano in campo martedì sera al Maradona per sfidarsi nel quarto di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno va ad affrontare l'Inter, che si è qualificata la settimana scorsa eliminando il Torino. I partenopei sono reduci da una vittoria entusiasmante e ottenuta in extremis sul campo del Genoa.

