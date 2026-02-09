Questa mattina, una delegazione del Napoli Basket si è recata all’ospedale Santobono Pausilipon. I giocatori hanno fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di DH, oncoematologia ed ematologia. Hanno portato sorrisi e calore tra corsie e stanze, regalando un momento di sollievo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Questa mattina una delegazione della Guerri Napoli ha fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di DH, oncoematologia ed ematologia del Presidio Ospedaliero Pausilipon, parte dell'AORN Santobono Pausilipon. L’iniziativa ha unito momenti di vicinità concreta a gesti di solidarietà, offrendo sostegno e sorrisi alle famiglie in situazione di fragilità. Durante l’incontro, la squadra ha incontrato i piccoli pazienti, consegnando cappellini autografati messi a disposizione dallo sponsor tecnico Givova. I cappellini, regalati nel segno della prossimità sportiva, hanno accompagnato la visita tra gesti di conforto e parole di incoraggiamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Napoli Basket in visita all'ospedale Santobono Pausilipon

Il SSC Napoli ha avviato un progetto con i bambini dell’Ospedale Santobono Pausilipon, rafforzando il legame tra sport e comunità.

