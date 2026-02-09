napoli anguissa verso il rientro con cautela

Napoli si prepara a riavere in campo Anguissa, ma i tempi restano ancora incerti. Dopo un periodo di stop, le prime indicazioni sono positive, anche se il tecnico preferisce procedere con cautela. La speranza è di riaccoglierlo presto in squadra, ma senza rischiare ricadute.

"> NAPOLI – I segnali sono incoraggianti, ma la prudenza resta d’obbligo. Frank Anguissa continua il suo percorso di recupero, anche se i progressi sono ancora troppo graduali per immaginare un rientro immediato. Come riportato da Il Mattino, il problema muscolare non è direttamente collegabile a quello alla schiena, ma la situazione complessiva suggerisce cautela nella gestione del centrocampista azzurro. Secondo quanto scrive Il Mattino, il fastidio alla schiena non prevede, al momento, alcun intervento chirurgico. Una prospettiva esclusa sia dal giocatore sia dallo staff medico del Napoli, che hanno individuato nel riposo forzato la soluzione più adatta per consentire un recupero completo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

