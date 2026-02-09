Napoletani derubati a Roma | auto sfasciata lo sfogo è virale - VIDEO
Questa mattina, sui social ha preso piede un video che mostra un gruppo di giovani napoletani vittime di un furto a Roma. I ragazzi erano arrivati in città per trascorrere un fine settimana di relax, ma sono stati colti di sorpresa da qualcuno che ha rotto il vetro dell’auto e se n’è andato con tutto quello che c’era dentro. Il video, diventato virale in poche ore, mostra il momento in cui i giovani si rendono conto di aver subito il furto e si sfogano sui social con un post e commenti di rabbia.
Sui social sta diventando virale un video diffuso da alcuni giovani napoletani. Il gruppo, come spiegato in un post social, si era recato a Roma per un fine settimana all'insegna del relax, ma purtroppo sono finiti protagonisti di una disavventura.Dopo una passeggiata, in particolare, sarebbero.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Napoletani Roma
“Ordinano un piatto, ne mangiano mezza porzione e poi dicono ‘non è buono’. Lo fanno riportare in cucina e non lo pagano. Hanno speso 19 euro per 7 pietanze, è normale o è una truffa?”: lo sfogo virale su TikTok
Una vicenda condivisa su TikTok da @girlypopzonly ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni contrastanti.
Lo sfogo di Gauff diventa virale: tennisti contro le telecamere invadenti
La giocatrice statunitense Coco Gauff si è lasciata andare a uno sfogo dopo una sconfitta ai quarti di finale.
Ultime notizie su Napoletani Roma
Cori contro i napoletani: curve Roma a rischio chiusuraA causa dei cori discriminatori (Odio Napoli e Vesuvio lavali col fuoco) intonati dagli ultras della Roma all'indirizzo dei napoletani durante l'andata delle semifinali di Coppa Italia fra Roma e ... calciomercato.com
Roma, la Curva Sud: «La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare». Poi cori-discriminatori anti-NapoliNel riscaldamento, però, anche cori di discriminazione territoriale dalla Curva Sud nei confronti del Napoli, mentre fuori dall'Olimpico (prima del match) è comparso anche uno striscione che ... ilmessaggero.it
Napoletani derubati a Roma “Salve deputato, siamo ragazzi di Napoli. Eravamo a Roma per un weekend, siamo tornati a prendere l’auto parcheggiata su Trinità dei Monti, sotto gli occhi di tutti, e l’abbiamo trovata praticamente vuota. Vetri posteriori rotti, valigi facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.