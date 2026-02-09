Napoletani derubati a Roma | auto sfasciata lo sfogo è virale - VIDEO

Questa mattina, sui social ha preso piede un video che mostra un gruppo di giovani napoletani vittime di un furto a Roma. I ragazzi erano arrivati in città per trascorrere un fine settimana di relax, ma sono stati colti di sorpresa da qualcuno che ha rotto il vetro dell’auto e se n’è andato con tutto quello che c’era dentro. Il video, diventato virale in poche ore, mostra il momento in cui i giovani si rendono conto di aver subito il furto e si sfogano sui social con un post e commenti di rabbia.

