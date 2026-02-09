Musica e protesta | 50 anni dopo Phil Ochs

Bruce Springsteen torna a usare la musica come arma di protesta. Nei giorni scorsi ha scritto “Streets of Minneapolis”, una canzone che ricorda i brani di protesta degli anni ’60, questa volta ispirata dalla violenza dell’ICE a Minneapolis. È un ritorno alla musica come strumento di denuncia, proprio a distanza di mezzo secolo dal periodo in cui Phil Ochs cantava contro ingiustizie e violazioni dei diritti civili. Springsteen non si ferma e, come ormai da anni, sceglie di affrontare temi caldi con parole dirette e musica potente.

Nei giorni scorsi Bruce Springsteen ha scritto una canzone di protesta in vecchio stile: Streets of Minneapolis è ispirata dalla violenza dell'ICE tra le strade di Minneapolis, e le uccisioni di Reene Good e Alex Pretti.

