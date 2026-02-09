Musica e protesta | 50 anni dopo Phil Ochs
Bruce Springsteen torna a usare la musica come arma di protesta. Nei giorni scorsi ha scritto “Streets of Minneapolis”, una canzone che ricorda i brani di protesta degli anni ’60, questa volta ispirata dalla violenza dell’ICE a Minneapolis. È un ritorno alla musica come strumento di denuncia, proprio a distanza di mezzo secolo dal periodo in cui Phil Ochs cantava contro ingiustizie e violazioni dei diritti civili. Springsteen non si ferma e, come ormai da anni, sceglie di affrontare temi caldi con parole dirette e musica potente.
Musica Un inno di resistenza che il Boss ha composto velocemente, alla maniera veloce in cui scrivevano i giovani folksinger – una canzone per questo urgente, rabbiosa. Una parabola che ancora non si sa ancora dovrà a finire. Musica Un inno di resistenza che il Boss ha composto velocemente, alla maniera veloce in cui scrivevano i giovani folksinger – una canzone per questo urgente, rabbiosa. Una parabola che ancora non si sa ancora dovrà a finire. Nei giorni scorsi Bruce Springsteen ha scritto una canzone di protesta in vecchio stile: Streets of Minneapolis è ispirata dalla violenza dell’ICE tra le strade di Minneapolis, e le uccisioni di Reene Good e Alex Pretti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondimenti su Phil Ochs 50 anni
Musica e protesta: Mojo classifica i 50 inni che hanno segnato la storia della lotta sociale e civile.
La musica si prende la scena delle proteste sociali.
Editoria, protesta giornalisti di Repubblica a mostra per i 50 anni: “Elkann, non è la tua festa”
Il Comitato di redazione di Repubblica ha espresso la propria disapprovazione durante la mostra per i 50 anni del quotidiano, rivolgendo un messaggio diretto a John Elkann, patron del gruppo Gedi.
Ultime notizie su Phil Ochs 50 anni
Argomenti discussi: Al via le Olimpiadi a Milano tra festa e protesta; Edizione del 8 febbraio 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; SEEYOUSOUND International Music Film Festival 2026.
Eventi al Palatenda, è protesta: Degrado e musica alta fino a tardiI residenti nelle vie limitrofe al polo fieristico di Codogno lamentano crescenti disagi legati alle manifestazioni pubbliche ospitate nella nuova tensostruttura. A riferirlo è il Comitato San ... ilgiorno.it
Il Pride di Amsterdam tra colori, musica e protestaSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.