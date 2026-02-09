Murakami e la misteriosa malattia che lo aveva quasi ucciso | E’ stata una resurrezione

Maruki Murakami torna a scrivere dopo aver affrontato una grave malattia che lo aveva messo in ginocchio. Lo scrittore giapponese ha passato un mese in ospedale e settimane di convalescenza, ma ora dice di sentirsi rinato, come se fosse risorto. La sua vicenda ha catturato l’attenzione di tutti, e lui stesso parla di una vera e propria “resurrezione” personale.

Maruki Murakami torna alla narrativa dopo una grave malattia che lo ha costretto a un mese di ricovero e a una lunga convalescenza. A 77 anni, lo scrittore giapponese ha appena completato un nuovo romanzo, che sarà pubblicato in Giappone la prossima estate ed è attualmente in fase di traduzione. “È stata una specie di resurrezione”, ha raccontato in un’intervista al “ New York Times”. “Sono tornato”, ha confessato. L’ultimo romanzo si intitola “ La città e le sue mura incerte” (Einaudi) ed è uscito nel 2024. La malattia, di cui Murakami ha preferito non fornire dettagli, l o ha segnato profondamente: ha perso circa 18 chili e, per un period o, ha faticato persino a camminare, lui che è abituato a correre ogni giorno per un’ora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A unire il cuore delle persone non è soltanto la sintonia dei sentimenti. I cuori delle persone vengono uniti ancora più intimamente dalle ferite. Sofferenza con sofferenza. Fragilità con fragilità. Haruki Murakami facebook