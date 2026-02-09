L’Antitrust ha multato Agos Ducato con 800 mila euro per aver discriminato alcuni clienti in base all’IBAN. La decisione arriva dopo aver accertato che la finanziaria ha trattato diversamente le persone in base alla loro provenienza bancaria. La sanzione rappresenta un chiaro segnale contro pratiche discriminatorie nel settore dei prestiti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’Antitrust. Anche la finanziaria Agos Ducato è finita sotto la lente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha inflitto alla società una sanzione da 800.000 euro. Secondo quanto accertato dall’Autorità, dal 2014 al 2023 la società non avrebbe consentito la domiciliazione dei pagamenti su Iban Sepa esteri oppure avrebbe previsto, per questi ultimi, procedure di addebito più onerose rispetto a quelle applicate agli Iban italiani. Una condotta ritenuta in violazione del principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 9 del regolamento Sepa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Multa da 800mila euro ad Agos Ducato per “discriminazione dell’Iban”

Approfondimenti su Agos Ducato

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Agos Ducato per 800 mila euro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Agos Ducato

Argomenti discussi: Antitrust, sanzione da 800mila euro ad Agos Ducato per addebito su Iban stranieri; Soldi confiscati al pusher | Ma erano dei miei familiari.

Antitrust, multa da 800 mila euro ad Agos Ducato per discriminazione Iban stranieriLeggi su Sky TG24 l'articolo Antitrust, multa da 800 mila euro ad Agos Ducato per discriminazione Iban stranieri ... tg24.sky.it

Fulvio Trabace, Head of Costumer – Recovery Management Agos Ducato SpA, fa parte del Comitato Tecnico – Scientifico dei Credit Awards 2026. Fulvio Trabace lavora da oltre trent’anni nel credito al consumo: a fine anni '90 approda in Agos, società finan facebook