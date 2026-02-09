La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un dirigente del Ministero dell’Economia. Di Stefano, che è anche consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi dal 2022, ora è sotto accusa nell’ambito dell’inchiesta su Mps. La vicenda continua a muoversi, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

L’inchiesta su Mps non si ferma. Ora c’è un nuovo indagato: la procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell’Economia e anche consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi dal 2022. Per la banca senese, Di Stefano è responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici. L’ipotesi è quella di insider trading. Mps-Mediobanca, l’indagine su Di Stefano. L’inchiesta nasce dall’analisi del cellulare di Di Stefano, sequestrato a novembre dalla Guardia di finanza, quando non era indagato. Il consigliere di Monte dei Paschi avrebbe, secondo quanto emerso, acquistato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro, proprio nel periodo a cavallo dell’offerta pubblica di sottoscrizione su Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mps-Mediobanca, indagato il dirigente del Mef Di Stefano

Approfondimenti su Mps Mediobanca

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mps Mediobanca

Argomenti discussi: MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading; Mediobanca, accelera la fuga dei gestori dei grandi patrimoni: pesano i dubbi sulla fusione con Mps; Mps-Mediobanca, dirigente Mef indagato a Milano per insider trading; Mps, Lovaglio accelera: piano industriale al cda il 26 febbraio. Resta il nodo della quota Generali.

Indagato Stefano Di Stefano, dirigente del Tesoro. L'ipotesi di insider trading su MpsL'alto funzionario è nel cda della banca senese da aprile 2022. Dall'analisi del suo telefono sarebbe emerso l'acquisto di 100.000 euro in ... huffingtonpost.it

Il dirigente del ministero dell’Economia Stefano Di Stefano è indagato per insider tradingStefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di amministrazione della banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), è indagato dalla procura di Milano per insider trading, il reato ... ilpost.it

Indagine sulla scalata di #MPS a #Mediobanca, dirigente del ministero Economia indagato per insider trading -#MEF facebook

#Lovaglio ancora in corsa per guidare #Mps, ma resta il nodo #Mediobanca x.com