Mps-Mediobanca indagato il dirigente del Mef Di Stefano

Da lanotiziagiornale.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, un dirigente del Ministero dell’Economia. Di Stefano, che è anche consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi dal 2022, ora è sotto accusa nell’ambito dell’inchiesta su Mps. La vicenda continua a muoversi, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

L’inchiesta su Mps non si ferma. Ora c’è un nuovo indagato: la procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell’Economia e anche consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi dal 2022. Per la banca senese, Di Stefano è responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici. L’ipotesi è quella di insider trading. Mps-Mediobanca, l’indagine su Di Stefano. L’inchiesta nasce dall’analisi del cellulare di Di Stefano, sequestrato a novembre dalla Guardia di finanza, quando non era indagato. Il consigliere di Monte dei Paschi avrebbe, secondo quanto emerso, acquistato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro, proprio nel periodo a cavallo dell’offerta pubblica di sottoscrizione su Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

mps mediobanca indagato il dirigente del mef di stefano

© Lanotiziagiornale.it - Mps-Mediobanca, indagato il dirigente del Mef Di Stefano

Approfondimenti su Mps Mediobanca

Mps-Mediobanca, dirigente del Mef indagato per insider trading

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.

Mps-Mediobanca: alto dirigente del Mef indagato per insider trading

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mps Mediobanca

Argomenti discussi: MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading; Mediobanca, accelera la fuga dei gestori dei grandi patrimoni: pesano i dubbi sulla fusione con Mps; Mps-Mediobanca, dirigente Mef indagato a Milano per insider trading; Mps, Lovaglio accelera: piano industriale al cda il 26 febbraio. Resta il nodo della quota Generali.

mps mediobanca indagato ilIndagato Stefano Di Stefano, dirigente del Tesoro. L'ipotesi di insider trading su MpsL'alto funzionario è nel cda della banca senese da aprile 2022. Dall'analisi del suo telefono sarebbe emerso l'acquisto di 100.000 euro in ... huffingtonpost.it

mps mediobanca indagato ilIl dirigente del ministero dell’Economia Stefano Di Stefano è indagato per insider tradingStefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di amministrazione della banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), è indagato dalla procura di Milano per insider trading, il reato ... ilpost.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.