Mps dirigente Mef indagato per insider trading Avrebbe acquistato azioni a ridosso dell’Ops

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e consigliere di Banca Mps. Secondo gli inquirenti, avrebbe acquistato azioni della banca poco prima di un’offerta pubblica, sospettato di insider trading. La notizia ha fatto scattare un’attenzione immediata sui movimenti finanziari del funzionario, che ora rischia di finire sotto inchiesta.

Mps, Indagine per Insider Trading: Sotto Accusa un Dirigente del Mef. L’indagine della Procura di Milano ha scosso oggi gli ambienti finanziari italiani, portando all’attenzione dei magistrati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Banca Mps. L’ipotesi di reato contestata è quella di insider trading, un illecito che mina la fiducia nei mercati e la trasparenza delle operazioni finanziarie. La vicenda, emersa nel pomeriggio del 9 febbraio 2026, si concentra su presunti acquisti di azioni della banca senese effettuati da Di Stefano in prossimità dell’offerta pubblica di acquisto (Ops) lanciata per il salvataggio dell’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu

