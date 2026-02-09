morto antonino zichichi il fisico nucleare aveva 96 anni

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, il noto fisico nucleare che negli anni si è battuto contro l’astrologia e le superstizioni. La sua figura ha lasciato un segno importante nel mondo della scienza e anche in tv, grazie a un’imitazione di Crozza che lo ha portato alla ribalta del grande pubblico. La sua scomparsa sarà ricordata come quella di un uomo che ha sempre difeso la razionalità.

Lutto nel mondo scientifico. È morto a 96 anni Antonino Zichichi fisico e divulgatore scientifico specializzato nella fisica delle particelle. A riportare la notizia è stata l'Ansa citando alcune fonti legate alla comunità scientifica. Nato a Trapani nel 1929, si era laureato all'università di Palermo con una tesi in fisica, ha lavorato al Fermilab di Chicago e al CERN di Ginevra. Nel 1965 era alla guida del gruppo di ricerca che per la prima volta ha osservato l'antideutone, un nucleo di antimateria. Tra il 1965 e il 2006 è stato professore ordinario di fisica all'Università di Bologna, ha guidato il gruppo della stessa università nei primi esperimenti sulle collisioni tra materia e antimateria presso i Laboratori di Frascati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

