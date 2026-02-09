Morto a 79 anni l’arcivescovo emerito di Arezzo Cortona e Sansepolcro Riccardo Fontana

Questa mattina è arrivata la notizia della morte di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Aveva 79 anni. La sua scomparsa ha colpito la comunità, molti lo ricordano come una figura importante per la diocesi e per le persone che ha incontrato lungo il suo cammino.

AREZZO – È morto, all’età di 79 anni, monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo-vescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Nel dare la notizia, il vescovo Andrea Migliavacca, dopo aver espresso sincera gratitudine ai medici e al personale infermieristico e sanitario dell’ospedale di Arezzo, come pure a quelli dell’istituto di Agazzi, per le cure prestate e l’attenzione riservata in questi lunghi e difficili mesi di malattia, ha invitato la chiesa diocesana a fare memoria grata dell’arcivescovo Fontana. “Vogliamo ringraziare il Signore per la sua vita, spesa con zelo apostolico e senza risparmiarsi a servizio della Chiesa, prima quella universale e poi, negli ultimi trent’anni, nelle Diocesi di Spoleto-Norcia e di Arezzo-Cortona-Sansepolcro”, ha affermato monsignor Migliavacca, ricordando come l’arcivescovo emerito “abbia affrontato con docilità, fiducia e affidamento totale al Signore anche il dolore e la prova di questi ultimi mesi della sua vita terrena”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

La comunità di Cortona piange la perdita del vescovo emerito Riccardo Fontana, scomparso nelle scorse ore.

È morto l'arcivescovo Riccardo Fontana.

