Morte dell' orsa F36 i due cacciatori accusati chiedono il rito abbreviato

Due cacciatori coinvolti nell’uccisione dell’orsa F36 hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Hanno deciso di non aspettare il processo e hanno presentato la richiesta, sperando di ottenere una condanna più rapida. La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sulla tutela degli animali selvatici e sulla caccia in zona protetta.

I due cacciatori accusati di aver ucciso l'orsa F36 a fucilate hanno formalizzato la richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionato. Contestualmente, sono state depositate le costituzioni delle parti civili. Tra queste, l'associazione animalista Leal che ribadisce "il proprio ruolo. I due cacciatori coinvolti nell'uccisione dell'orsa F36 in Val di Bondone hanno scelto di andare a processo con il rito abbreviato.

