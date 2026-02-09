Morta Patrizia De Blanck la figlia Giada | Vivrò anche per te neanche la morte potrà dividerci

La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha scosso la scena pubblica. La figlia Giada, con il volto segnato dal dolore, ha detto che continuerà a vivere anche per la madre e che niente, nemmeno la morte, potrà separarli. La donna era molto conosciuta e il suo addio lascia un vuoto tra chi la seguiva.

È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»La contessa, celebre volto della tv, è scomparsa a 85 anni dopo una «devastante malattia», come ha annunciato la figlia con uno straziante post su Instagram: «Sono dilaniata da una sofferenza che non ... vanityfair.it

È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it

