Morta Patrizia De Blanck la figlia Giada | Vivrò anche per te neanche la morte potrà dividerci
La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha scosso la scena pubblica. La figlia Giada, con il volto segnato dal dolore, ha detto che continuerà a vivere anche per la madre e che niente, nemmeno la morte, potrà separarli. La donna era molto conosciuta e il suo addio lascia un vuoto tra chi la seguiva.
Morta Patrizia De Blanck. Il dolore della figlia Giada, che con la madre viveva in simbiosi: "Neanche la morte potrà dividerci".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Patrizia De Blanck
Morta Patrizia De Blanck, la figlia Giada è devastata: “Dolore insostenibile, neanche la morte potrà dividerci”
La notizia della morte di Patrizia De Blanck ha lasciato sgomenta la figlia Giada, che si è detta devastata e inconsolabile.
È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»
È morta Patrizia de Blanck, la famosa contessa che aveva conquistato il pubblico con la sua presenza in tv.
Ultime notizie su Patrizia De Blanck
Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi.
È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»La contessa, celebre volto della tv, è scomparsa a 85 anni dopo una «devastante malattia», come ha annunciato la figlia con uno straziante post su Instagram: «Sono dilaniata da una sofferenza che non ... vanityfair.it
È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it
È morta Patrizia De Blanck facebook
È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni ift.tt/TgoNG4v x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.